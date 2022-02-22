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"Аякс" виплатить 7,85 мільйонів євро своєму колишньому гравцю: що про це відомо

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Амстердам, Вівторок 22 лютого 2022 13:49
"Аякс" виплатить 7,85 мільйонів євро своєму колишньому гравцю: що про це відомо Фото: Абдельхак Нурі (facebook.com/NouriOfficial)
Автор: Андрій Вирва

Аякс виплатить 7,85 мільйона євро родині колишнього гравця Абдельхака Нурі після того, як він отримав серйозне пошкодження мозку через неналежну медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Півзахисник Нурі дебютував у сезоні 2016-17, але його кар'єру гравця було достроково закінчено через зупинку серця у передсезонному матчі проти "Вердера" в Австрії у 2017 році.

Незважаючи на те, що серцебиття Нурі було відновлене на полі та він був доставлений до лікарні, Нурі отримав серйозне та постійне пошкодження мозку. Пізніше "Аякс" визнав, що медична допомога в гострій фазі на полі була недостатньою і визнав відповідальність за наслідки.

"Аякс" заявив, що досяг угоди з родиною Нурі і що розгляд у Арбітражному комітеті було припинено в результаті мирової угоди.

"Ми всі усвідомлюємо, що страждання Абдельхака та його близьких ще не закінчилися. Ситуація залишається дуже сумною, ми також відчуваємо себе в "Аяксі" винними", – сказав генеральний менеджер "Аякса" Едвін ван дер Сар.

"Ми дуже цінуємо те, як родина дбає про Абдельхака вдень і вночі з великою любов’ю та увагою. Коли я відвідую його, родина завжди зустрічає мене з розпростертими обіймами. Це також стосується інших колег з клубу, і ми це дуже цінуємо", – додав ван дер Сар

"Аякс", продовжував платити Нурі після інциденту, офіційно розірвавши контракт у березні 2020 року.

Нагадаємо, що колишній гравець "Динамо" Микола Морозюк перейшов у "Чорноморець".

До слова, УЄФА розглядає перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга.

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