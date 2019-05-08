Аякс - Тоттенхэм: где смотреть матч

"Аякс" с минимальным преимуществом примет лондонский "Тоттенхэм" в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, в игре нет явного фаворита.

8 мая 22:00

Амстердам, стадион имени Йохана Кройфа

На "Йохан Кройф Арена" в среду, 8 мая, состоится матч полуфинала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".

В Украине в прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала поединка - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов.