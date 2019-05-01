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"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов

Новости » Спорт    01.05.2019 - 00:04
"Аякс" обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов
Фото: "Тоттенхэм" - "Аякс" (twitter.com/AFCAjax)

Для победы хватило одного гола

Амстердамский "Аякс" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Встреча в Лондону завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник нидерландской команды Донни ван де Бек, забивший на 15 минуте. 

Ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Тоттенхэм" состоится 8 мая на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме. Начало в 22:00 по Киеву. 

Победитель данного противостояния сыграет в финале турнира с победителем пары "Барселона" - "Ливерпуль".

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