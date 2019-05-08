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Аякс - Тоттенхем: де дивитися матч


Де і коли почнеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Аякс" з мінімальною перевагою прийме лондонський "Тоттенхем" у повторному поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, у грі немає явного фаворита. 

8 травня 22:00
Амстердам, стадіон імені Йохана Кройфа

 

На "Йохан Кройф Арена" у середу, 8 травня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між "Аяксом" і "Тоттенгемом". 

В Україні у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Час початку поєдинку - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Аякс" мінімально обіграв "Тоттенхем" в першому півфіналі Ліги чемпіонів.

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