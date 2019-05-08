ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аякс - Тоттенхэм: где смотреть матч

Новости » Спорт    08.05.2019 - 15:07
Аякс - Тоттенхэм: где смотреть матч
Фото: "Аякс" - "Тоттенхэм" (twitter.com/AFCAjax)

Где и когда начнется ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов

"Аякс" с минимальным преимуществом примет лондонский "Тоттенхэм" в ответном поединке 1/2 финала Лиги чемпионов. По мнению букмекеров, в игре нет явного фаворита. 

8 мая 22:00
Амстердам, стадион имени Йохана Кройфа

 

На "Йохан Кройф Арена" в среду, 8 мая, состоится матч полуфинала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".

В Украине в прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 2". Время начала поединка - 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов
Новости Украины Тоттенхэмонлайн-трансляцияАяксполуфиналонлайнЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь