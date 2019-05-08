Аякс - Тоттенхем: де дивитися матч

Фото: "Аякс" - "Тоттенхем" (twitter.com/AFCAjax)

Де і коли почнеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

"Аякс" з мінімальною перевагою прийме лондонський "Тоттенхем" у повторному поєдинку 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, у грі немає явного фаворита.

8 травня 22:00

Амстердам, стадіон імені Йохана Кройфа

На "Йохан Кройф Арена" у середу, 8 травня, відбудеться матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між "Аяксом" і "Тоттенгемом".

В Україні у прямому ефірі гру можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 2". Час початку поєдинку - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Аякс" мінімально обіграв "Тоттенхем" в першому півфіналі Ліги чемпіонів.