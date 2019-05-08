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Аякс - Тоттенхэм: анонс матча

Новости » Спорт    08.05.2019 - 12:11
Аякс - Тоттенхэм: анонс матча
Фото: "Аякс" - "Тоттенхэм" (twitter.com/AFCAjax)

Готовимся к ответному поединку 1/2 финала Лиги чемпионов

"Аякс" примет лондонский "Тоттенхэм" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают, что в игре нет явного фаворита. В первом поединке минимальную победу одержал амстердамский клуб.

8 мая 22:00
Амстердам, стадион имени Йохана Кройфа

 

Накануне "Ливерпуль" совершил один из величайших камбэков в истории Лиги чемпионов, пробившись в финал благодаря победе над "Барселоной" со счетом 4:0.

Теперь, после победы над "Тоттенхэмом" в первом матче, "Аякс" имеет все шансы впервые за 23 года выйти в финал турнира. Исход игры в Лондоне решил гол Донни ван де Беека в первом тайме. Таким образом, амстердамский клуб имеет фору в виде мяча, забитого на выезде.

Оба клуба давно не были представлены в полуфинале главного клубного турнира Европы. "Аякс" в последний раз играл на этой стадии Лиги чемпионов в 1997 году. "Тоттенхэм" лишь раз добирался до 1/2 финала Кубка европейских чемпионов. Было это 57 лет назад в дебютном для "шпор" розыгрыше.

В плей-офф нынешней Лиги чемпионов "Аякс" выбил обладателя трофея "Реал" и чемпиона Италии "Ювентус", а "Тоттенхэм" взял верх над "Боруссией" и "Манчестер Сити".

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