Віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо - головні претенденти на те, щоб стати наступниками Трампа. Але рішення президента, проти яких вони виступали, можуть стати для них тягарем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Непопулярність Трампа вже коштувала республіканцям більшості в Конгресі. За оцінкою видання, війна з Іраном, а тепер і скандал навколо глави Nvidia Дженсена Хуанга показують, як складно буде Венсу чи Рубіо йти на вибори на власних умовах.
Проблема не лише в тому, що вони не погоджувалися з Трампом. Обидва епізоди зачіпають саму суть їхньої політичної ідентичності.
Венс позиціонує себе як республіканця нового покоління, який виступає проти військових втручань за кордоном. Він заперечував проти війни з Іраном, а після виборів назвав її причиною поразки республіканців.
За даними ЗМІ, така критика роздратувала Трампа. Президент погодився, що виборців обурили високі ціни через війну, але наголосив, що Венс так і не сказав, чи правильним було рішення її почати.
Минулого тижня Венса прямо запитали, чи була війна вартою поразки на виборах. Він ухилився від відповіді.
"Я думаю, що рішення ухвалює президент, і президент сказав, що зробив би це знову. І моя мета та моя робота - підтримувати президента Сполучених Штатів", - сказав Венс.
Рубіо в Сенаті був відомий як "яструб" у зовнішній політиці та жорсткий критик Росії і Китаю. У 2020 році Пекін навіть запровадив проти нього санкції.
У травні на борту президентського літака дорогою до Китаю Рубіо попереджав Трампа про зв'язок Хуанга з імовірною китайською шпигункою. Проте згодом Венс допоміг Трампу домогтися повернення Хуанга на посаду глави Nvidia.
Коли журналіст гукнув Рубіо запитання про повернення Хуанга, держсекретар просто розвернувся і пішов.
Оглядач The Wall Street Journal Джеррі Бейкер цього тижня закликав Рубіо піти з адміністрації. На його думку, держсекретарю доводиться захищати політику, яка "ганьбить, розбещує та послаблює Америку", і водночас запевняти, що він до неї непричетний.
Венс і Рубіо опинилися по різні боки в обох суперечках. Рубіо досі активно захищає війну з Іраном, що може зашкодити йому, якщо він балотуватиметься у 2028 році, а війна залишиться такою ж непопулярною.
Жоден із них поки не оголосив про участь у виборах. Венс планує вирішити після Нового року, можливо, навіть наприкінці весни. Рубіо натякав, що не балотуватиметься, якщо піде Венс. Політики товаришують ще з часів спільної роботи в Сенаті.
Нагадаємо, раніше Axios писало, що Венс ухвалить рішення про участь у виборах лише після Нового року. У його команді побоюються, що надто ранній старт кампанії може розсердити Трампа.
Ще влітку агентство AP повідомляло, що Рубіо готовий поступитися Венсу. За даними видання, держсекретар неодноразово говорив про це своїм радникам.
На початку листопада Рубіо спростував чутки про відставку і заявив, що планує працювати до кінця президентського терміну Трампа. Говорити про вибори 2028 року він відмовився.
Також ми писали, що Nvidia повернула Хуанга на посаду після консультацій з урядом США. Розслідування щодо нього при цьому триває.