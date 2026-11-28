Непопулярність Трампа вже коштувала республіканцям більшості в Конгресі. За оцінкою видання, війна з Іраном, а тепер і скандал навколо глави Nvidia Дженсена Хуанга показують, як складно буде Венсу чи Рубіо йти на вибори на власних умовах.

Проблема не лише в тому, що вони не погоджувалися з Трампом. Обидва епізоди зачіпають саму суть їхньої політичної ідентичності.

Венс позиціонує себе як республіканця нового покоління, який виступає проти військових втручань за кордоном. Він заперечував проти війни з Іраном, а після виборів назвав її причиною поразки республіканців.

За даними ЗМІ, така критика роздратувала Трампа. Президент погодився, що виборців обурили високі ціни через війну, але наголосив, що Венс так і не сказав, чи правильним було рішення її почати.

Минулого тижня Венса прямо запитали, чи була війна вартою поразки на виборах. Він ухилився від відповіді.

"Я думаю, що рішення ухвалює президент, і президент сказав, що зробив би це знову. І моя мета та моя робота - підтримувати президента Сполучених Штатів", - сказав Венс.

Рубіо в Сенаті був відомий як "яструб" у зовнішній політиці та жорсткий критик Росії і Китаю. У 2020 році Пекін навіть запровадив проти нього санкції.

У травні на борту президентського літака дорогою до Китаю Рубіо попереджав Трампа про зв'язок Хуанга з імовірною китайською шпигункою. Проте згодом Венс допоміг Трампу домогтися повернення Хуанга на посаду глави Nvidia.

Коли журналіст гукнув Рубіо запитання про повернення Хуанга, держсекретар просто розвернувся і пішов.

Оглядач The Wall Street Journal Джеррі Бейкер цього тижня закликав Рубіо піти з адміністрації. На його думку, держсекретарю доводиться захищати політику, яка "ганьбить, розбещує та послаблює Америку", і водночас запевняти, що він до неї непричетний.

Венс і Рубіо опинилися по різні боки в обох суперечках. Рубіо досі активно захищає війну з Іраном, що може зашкодити йому, якщо він балотуватиметься у 2028 році, а війна залишиться такою ж непопулярною.

Жоден із них поки не оголосив про участь у виборах. Венс планує вирішити після Нового року, можливо, навіть наприкінці весни. Рубіо натякав, що не балотуватиметься, якщо піде Венс. Політики товаришують ще з часів спільної роботи в Сенаті.