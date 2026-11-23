Компанія NVIDIA поновила Дженсена Хуанга на посаді президента, генерального директора та члена ради директорів. Рішення ухвалили одноголосно після зустрічей із ним і консультацій з урядом США.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пресреліз NVIDIA .

Чому рада директорів одностайно повернула Хуанга

Рада директорів NVIDIA одноголосно проголосувала за поновлення Дженсена Хуанга на посаді після серії зустрічей і обговорень із ним особисто.

Зазначається, що директори "залишилися задоволені відвертістю Хуанга та його готовністю й надалі очолювати компанію".

Під час розгляду питання рада також отримала інформацію від високопосадовців уряду США. На її основі NVIDIA дійшла висновку, що повернення Хуанга до керівництва не створює загрози національній безпеці.

Голова ради директорів Гарві С. Джонс, який зберігає свою посаду, заявив, що це рішення "відповідає інтересам акціонерів, працівників, партнерів і клієнтів компанії".

Він також подякував Колетт Кресс, яка тимчасово виконувала обов'язки генеральної директорки, паралельно залишаючись фінансовою директоркою NVIDIA.

Сам Хуанг заявив, що радий повернутися до роботи у компанії "на початку нової промислової революції".

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Розслідування триває: NVIDIA посилює контроль за безпекою

Раніше NVIDIA повідомила, що після появи інформації про інтерес іноземної розвідки до Дженсена Хуанга рада директорів створила спеціальний комітет для розслідування та залучила незалежних юристів.

У компанії підтвердили, що розслідування доведуть до кінця. Сам Хуанг підтримує перевірку та зобов'язався повністю співпрацювати з нею.

Крім того, рада директорів створила Комітет із національної безпеки та експортного контролю. До нього увійшли лише незалежні директори, які стежитимуть за дотриманням торговельних правил і контролем ризиків для національної безпеки. Комітет також залучає юристів і консультантів із відповідним досвідом.

Паралельно NVIDIA шукає кандидата на нову посаду головного директора з комплаєнсу. Він відповідатиме за контроль дотримання вимог у всій компанії та звітуватиме перед комітетом із номінацій і корпоративного управління.

Також NVIDIA продовжить співпрацювати з державними органами в межах поточних розслідувань і відповідати на їхні запити.