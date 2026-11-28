Непопулярность Трампа уже стоила республиканцам большинства в Конгрессе. По оценке издания, война с Ираном, а теперь и скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга показывают, как сложно будет Венсу или Рубио идти на выборы на собственных условиях.

Проблема не только в том, что они не согласны с Трампом. Оба эпизода затрагивают самую сущность их политической идентичности.

Вэнс позиционирует себя как республиканца нового поколения, выступающего против военных вмешательств за границей. Он возражал против войны с Ираном, а после выборов назвал ее причиной поражения республиканцев.

По данным СМИ, такая критика разозлила Трампа. Президент согласился, что избирателей возмутили высокие цены из-за войны, но подчеркнул, что Вэнс так и не сказал, правильно было решение ее начать.

На прошлой неделе Венса прямо спросили, была ли война достойной поражения на выборах. Он уклонился от ответа.

"Я думаю, что решение принимает президент, и президент сказал, что сделал бы это снова. И моя цель и моя работа - поддерживать президента Соединенных Штатов", - сказал Вэнс.

Рубио в Сенате был известен как "ястреб" во внешней политике и жесткий критик России и Китая. В 2020 году Пекин даже ввел против него санкции.

В мае на борту президентского самолета по дороге в Китай Рубио предупреждал Трампа о связи Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. Однако впоследствии Вэнс помог Трампу добиться возвращения Хуанга на должность главы Nvidia.

Когда журналист задал Рубио вопрос о возвращении Хуанга, госсекретарь просто развернулся и ушел.

Обозреватель The Wall Street Journal Джерри Бейкер на этой неделе призвал Рубио уйти из администрации. По его мнению, госсекретарю приходится защищать политику, которая "позорит, развращает и ослабляет Америку", и заверять, что он к ней непричастен.

Вэнс и Рубио оказались по разные стороны в обоих спорах. Рубио до сих пор активно защищает войну с Ираном, что может повредить ему, если он будет баллотироваться в 2028 году, а война останется такой же непопулярной.

Ни один из них пока не объявил об участии в выборах. Вэнс планирует решить после Нового года, возможно, даже в конце весны. Рубио намекал, что не будет баллотироваться, если уйдет Венс. Политики дружат еще со времен совместной работы в Сенате.