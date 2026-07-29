Axios дізналося, хто переконав сенаторів США підтримати "пекельні санкції" проти РФ

"Пекельні санкції" проти Росії

Нагадаємо, 28 липня Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами.

Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

Поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.