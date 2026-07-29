UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Axios дізналося, хто переконав сенаторів США підтримати "пекельні санкції" проти РФ

09:50 29.07.2026 Ср
2 хв
Сенатори вагалися щодо запровадження нових санкцій
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб змогли переконати сенаторів США підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Зазначається, що напередодні першого процедурного голосування Сенату США за законопроєкт про запровадження нових санкцій проти Росії та Ірану деякі демократи вагалися, чи голосувати за цей пакет, оскільки були занепокоєні застосуванням президентом США нових мит.

Однак, за словами джерел Axios, Зеленський та Стубб "навели переконливі аргументи" на користь запровадження пакета санкцій і мит, стверджуючи, що Росія перебуває в програшному становищі.

Також Зеленський спостерігав за голосуванням із зали засідань Сенату.

"Пекельні санкції" проти Росії

Нагадаємо, 28 липня Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами.

Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

Поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиФінляндіяСенат СШАСанкції проти РосіїВійна в Україні