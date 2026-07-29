Axios узнало, кто убедил сенаторов США поддержать "адские санкции" против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб смогли убедить сенаторов США поддержать законопроект об "адских санкциях" против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Отмечается, что накануне первого процедурного голосования Сената США за законопроект о введении новых санкций против России и Ирана некоторые демократы колебались, голосовать ли за этот пакет, поскольку были обеспокоены применением президентом США новых пошлин.
Однако, по словам источников Axios, Зеленский и Стубб "навели убедительные аргументы" в пользу введения пакета санкций и пошлин, утверждая, что Россия находится в проигрышном положении.
Также Зеленский наблюдал за голосованием из зала заседаний Сената.
Напомним, 28 июля Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из авторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Известно, что президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, встретился с более чем 60 американскими сенаторами.
Зеленский заявил, что новый санкционный законопроект США против России имеет значение не только в контексте давления на Кремль, но и является важным сигналом для Европы.
Пока что санкции против РФ одобрены не окончательно, их ждет еще одно голосование Сената, которое планируют успеть до августа, а дальше слово за Палатой представителей.