Axios узнало, кто убедил сенаторов США поддержать "адские санкции" против РФ

Отмечается, что накануне первого процедурного голосования Сената США за законопроект о введении новых санкций против России и Ирана некоторые демократы колебались, голосовать ли за этот пакет, поскольку были обеспокоены применением президентом США новых пошлин.

Однако, по словам источников Axios, Зеленский и Стубб "навели убедительные аргументы" в пользу введения пакета санкций и пошлин, утверждая, что Россия находится в проигрышном положении.

Также Зеленский наблюдал за голосованием из зала заседаний Сената.