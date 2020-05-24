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Австралия восстановит туризм в июне

Новости » В мире     24.05.2020 - 08:32
Австралия восстановит туризм в июне
Фото: флаг Австралии (pixabay)

Число зараженных коронавирусом в стране идет на спад

Австралия обнародовала меры по возобновлению туризма в самом густонаселенном штате Виктория, который наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Туристы смогут приехать 1 июня.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, туристы смогут с 1 июня посещать штат со строгими правилами гигиены, плотности и без общих удобств.

"Это все о том, чтобы снова открыться, но делать это, потому что у нас есть новые результаты испытаний, и мы можем быть уверены в том, сколько обнаружено больных коронавирусом в обществе", - сказал премьер-министр штата Даниэль Эндрюс.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая самые густонаселенные штаты Австралии воздерживались от ослабления ограничений из-за риска новых вспышек коронавируса.

До этого Австралия фиксировала увеличение числа зараженных COVID-19 на фоне ослабления карантина в двух штатах.

Также РБК-Украина писало, что в Австралии вторая по величине авиакомпания, которая занимала примерно 31% рынка австралийских авиаперевозок, стала банкротом из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины АвстралиятуризмКоронавирус
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