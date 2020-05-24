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Австралія відновить туризм у червні

Новини » В світі     24.05.2020 - 08:32
Австралія відновить туризм у червні
Фото: прапор Австралії (pixabay)

Число заражених коронавірусом в країні йде на спад

Австралія оприлюднила заходи щодо відновлення туризму в найбільш густонаселеному штаті Вікторія, який найбільш постраждав від пандемії коронавірусу. Туристи зможуть приїхати 1 червня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, туристи зможуть з 1 червня відвідувати штат зі строгими правилами гігієни, щільності та без загальних зручностей.

"Це все про те, щоб знову відкритися, але робити це, тому що у нас є нові результати випробувань, і ми можемо бути впевнені в тому, скільки виявлено хворих коронавірусом в суспільстві", - сказав прем'єр-міністр штату Даніель Ендрюс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку травня найбільш густонаселені штати Австралії утримувалися від ослаблення обмежень через ризик нових спалахів коронавірусу.

До цього Австралія фіксувала збільшення числа заражених COVID-19 на тлі ослаблення карантину у двох штатах.

Також РБК-Україна писало, що в Австралії друга за величиною авіакомпанія, яка займала приблизно 31% ринку австралійських авіаперевезень, стала банкрутом через пандемію коронавірусу та введених обмежень.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України АвстралиятуризмКоронавірус
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