В Австралии часть штатов воздерживаются от ослабления карантина

Фото: флаг Австралии (pixabay)

Менее населенные штаты начали разрешать собираться в небольших группах, готовятся открыть рестораны и магазины

Самые густонаселенные штаты Австралии воздерживаются от ослабления ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, другие штаты уже начали разрешать собираться в небольших группах и готовятся открыть рестораны и магазины.

Премьер-министр Скотт Моррисон накануне сообщил о трехэтапном плане по устранению большинства ограничений к июлю и возвращению на работу почти 1 миллиона человек.

Отметим, количество новых подтвержденных коронавирусных инфекций в Австралии сократилось до менее чем 20 в день из-за строгих ограничений.

Общая смертность в стране от COVID-19 остается чуть ниже 100 человек. Власти объявили, что 770 000 человек прошли тестирование по всей стране, а показатель положительных тестов упал ниже 1%.

Напомним, ранее сообщалось, что Австралия фиксирует увеличение числа зараженных COVID-19 на фоне ослабления карантина. Вспышка коронавируса была зафиксирована в двух штатах.

Также РБК-Украина писало, что в Австралии вторая по величине авиакомпания стала банкротом из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений. Она занимала примерно 31% рынка австралийских авиаперевозок.