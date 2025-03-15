Автозапуск на авто: чи потрібно та чи може нашкодити ця функція машині

Дива електроніки і надалі розширюють можливості водіїв у користуванні їхніми авто – і ось вже загальнодоступною стала така функція як автозапуск двигуна.

Про те, чого від автозапуску більше – користі чи ризиків, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Те, що по простому називають автозапуском, насправді означає функцію, яка в той інший спосіб дозволяє водієві завести двигун, перебуваючи на відстані від автомобіля. На деяких моделях авто вона буває штатною, але частіше цю можливість реалізовують через додаткову охоронну систему – сигналізацію. Коли власник хоче скористатись автозапуском, він запускає мотор або сам (через смартфон чи брелок), або довіряє це електроніці, запрограмувавши старт через таймер чи температуру двигуна.

Для чого потрібен автозапуск

Двигун заводять дистанційно, коли хочуть заздалегідь прогріти його перед поїздкою або так само завчасно обігріти чи охолодити салон. Адже і опалювач, і кондиціонер працюють при увімкненому моторі.

Оскільки сучасні двигуни практично не потребують прогріву перед поїздкою, то в наш час найчастіше автозапуск використовують з метою комфорту – коли водієві та пасажирам не хочеться сідати в проморожений чи навпаки в розпечений інтер’єр.

Чому автозапуск небезпечний

При усій її зручності зазначена система має кілька серйозних недоліків. І їх бажано взяти до уваги, перш ніж купувати та встановлювати електроніку з автозапуском.

Слабка ланка з точки зору захисту машини від угону;

Поліс страхування автомобіля. Оскільки машина має менш надійний захист, поліси КАСКО для машини з автозапуском часто коштують дорожче;

Кілька запусків двигуна поспіль без подальшої поїздки спустошують акумулятор, який не встигає відновлювати енергію від генератора під час коротких циклів роботи мотора. В першу чергу це актуально взимку. У випадку проблеми з АКБ її доведеться підзаряджати від мережевого зарядного пристрою.

Коли автозапуск під сумнівом

Є кілька випадків, коли ідею встановити автозапуск треба розглянути особливо критично.

Машина має чималий пробіг. Немолодий автомобіль має меншу надійність в цілому, і з більшою ймовірністю в ньому може щось відмовити, коли двигун працюватиме без водія в салоні. Сучасні системи мають блокування при падінні тиску мастила або при перегріві двигуна, але це далеко не повний перелік ймовірних відмов.

Ваша машина у списку популярних в автокрадіїв моделей. Для високопрофесійного крадія машина з працюючим двигуном і без водія поряд – дуже приваблива здобич. Як мінімум машину з автозапуском варто устаткувати додатковими системами безпеки: замком на селектор коробки передач, охоронною системою з GPS, функцією дистанційної зупинки двигуна тощо.

Власник не має змоги інсталювати автозапуск у кваліфікованих майстрів.

Пошукайте автозапуск

Між іншим, для багатьох автомобілістів автозапуск може виявитись ближче, ніж здається. Така опція часто присутня у функціоналі сучасних охоронних систем – в якості додаткових сервісних можливостей. Тож нерідко буває, що автовласник, користуючись машиною з давно встановленою "сигналкою", і не здогадується, що колись, купуючи охоронну систему, заплатив за таку корисну функцію. Яку залишається тільки активувати.

Коротко

Функція дистанційного або автоматичного запуску двигуна справді може бути дуже корисною. Але для її успішного використання треба дотримати кілька умов:

Система автозапуску, яку ви збираєтесь встановити на машину, повинна бути високої якості і мати сервісну підтримку від виробника чи офіційного представника;

Встановлювати і налаштовувати її слід тільки у кваліфікованих фахівців;

Всі основні системи автомобіля мають бути у повному порядку – зокрема, двигун, електрообладнання та стоянкове гальмо.

При підготовці статті були використані матеріали "Звук і Тюнінг" та Motor.