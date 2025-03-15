Автозапуск на авто: нужен ли и может ли навредить эта функция машине

Чудеса электроники и дальше расширяют возможности водителей в пользовании их авто - и вот уже общедоступной стала такая функция как автозапуск двигателя.

О том, чего от автозапуска больше - пользы или рисков, читайте в материале РБК-Украина .

То, что по простому называют автозапуском, на самом деле означает функцию, которая тем или иным способом позволяет водителю завести двигатель, находясь на расстоянии от автомобиля. На некоторых моделях авто она бывает штатной, но чаще эту возможность реализовывают через дополнительную охранную систему - сигнализацию. Когда владелец хочет воспользоваться автозапуском, он запускает мотор либо сам (через смартфон или брелок), либо доверяет это электронике, запрограммировав старт через таймер или температуру двигателя.

Для чего нужен автозапуск

Двигатель заводят дистанционно, когда хотят заранее прогреть его перед поездкой или так же заблаговременно обогреть или охладить салон. Ведь и отопитель, и кондиционер работают при включенном моторе.

Поскольку современные двигатели практически не нуждаются в прогреве перед поездкой, то в наше время чаще всего автозапуск используют в целях комфорта - когда водителю и пассажирам не хочется садиться в промороженный или наоборот в раскаленный интерьер.

Почему автозапуск опасен

При всем ее удобстве указанная система имеет несколько серьезных недостатков. И их желательно принять во внимание, прежде чем покупать и устанавливать электронику с автозапуском.

Слабое звено с точки зрения защиты машины от угона;

Полис страхования автомобиля. Поскольку машина имеет менее надежную защиту, полисы КАСКО для машины с автозапуском часто стоят дороже;

Несколько запусков двигателя подряд без дальнейшей поездки опустошают аккумулятор, который не успевает восстанавливать энергию от генератора во время коротких циклов работы мотора. В первую очередь это актуально зимой. В случае проблемы с АКБ ее придется подзаряжать от сетевого зарядного устройства.

Когда автозапуск под сомнением

Есть несколько случаев, когда идею установить автозапуск надо рассмотреть особенно критично.

Машина имеет немалый пробег. Немолодой автомобиль имеет меньшую надежность в целом, и с большей вероятностью в нем может что-то отказать, когда двигатель будет работать без водителя в салоне. Современные системы имеют блокировку при падении давления масла или при перегреве двигателя, но это далеко не полный перечень вероятных отказов.

Ваша машина в списке популярных у автоугонщиков моделей. Для высокопрофессионального вора машина с работающим двигателем и без водителя рядом - очень привлекательная добыча. Как минимум машину с автозапуском стоит оборудовать дополнительными системами безопасности: замком на селектор коробки передач, охранной системой с GPS, функцией дистанционной остановки двигателя и т.д.

Владелец не имеет возможности инсталлировать автозапуск у квалифицированных мастеров.

Поищите автозапуск

Между прочим, для многих автомобилистов автозапуск может оказаться ближе, чем кажется. Такая опция часто присутствует в функционале современных охранных систем - в качестве дополнительных сервисных возможностей. Так что нередко бывает, что автовладелец, пользуясь машиной с давно установленной "сигналкой", и не догадывается, что когда-то, покупая охранную систему, заплатил за такую полезную функцию. Которую остается только активировать.

Вкратце

Функция дистанционного или автоматического запуска двигателя действительно может быть очень полезной. Но для ее успешного использования нужно соблюсти несколько условий:

Система автозапуска, которую вы собираетесь установить на машину, должна быть высокого качества и иметь сервисную поддержку от производителя или официального представителя;

Устанавливать и настраивать ее следует только у квалифицированных специалистов;

Все основные системы автомобиля должны быть в полном порядке - в частности, двигатель, электрооборудование и стояночный тормоз.

При подготовке статьи были использованы материалы "Звук и Тюнинг" и Motor.