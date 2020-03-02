Автор хет-трика в ворота "Динамо" стал лучшим игроком тура в УПЛ

Фото: Владислав Супряга (facebook.com/sportclubdnipro1)

Лучшим наставником тура стал тренер "Днепра-1"

Нападающий "Днепр-1" Владислав Супряга признан лучшим игроком 20 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Форвард оформил хет-трик в ворота "Динамо" (3:1), причем все три мяча он забил после выхода на замену во втором тайме. В голосовании Владислав опередил форварда полтавской "Ворсклы" Руслана Степанюка, забившего победный гол в ворота действующего чемпиона УПЛ донецкого "Шахтера".

Интересно, что права на футболиста "Днепр-1" принадлежат именно киевскому клубу. Всего в нынешнем сезоне Супряга забил семь мячей в 15 играх за днипрян.

Лучшим наставником тура стал тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко. Его команда продолжает вести борьбу за попадание в топ-6 чемпионата. По итогам тура клуб продолжает занимать седьмое место в чемпионате Украины, отставая от шестого "Колоса" на четыре очка.

В среду, 4 марта, "Днепр-1" сыграет против "Шахтера" в Харькове.

Напомним, УЕФА на год отстранил нападающего "Динамо" Артема Беседина за нарушение антидопинговых правил.