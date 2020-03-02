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Автор хет-трику у ворота "Динамо" став кращим гравцем туру в УПЛ

Новини » Спорт     02.03.2020 - 12:54
Автор хет-трику у ворота "Динамо" став кращим гравцем туру в УПЛ
Фото: Владислав Супряга (facebook.com/sportclubdnipro1)

Найкращим наставником туру став тренер "Дніпра-1"

Нападник "Дніпро-1" Владислав Супряга визнаний кращим гравцем 20 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Форвард оформив хет-трик у ворота "Динамо" (3: 1), причому всі три м'ячі він забив після виходу на заміну в другому таймі. У голосуванні Владислав випередив форварда полтавської "Ворскли" Руслана Степанюка, який забив переможний гол у ворота чинного чемпіона УПЛ донецького "Шахтаря".

Цікаво, що права на футболіста "Дніпро-1" належать саме київському клубу. Всього в нинішньому сезоні Супряга забив сім м'ячів в 15 іграх за дніпрян.

Найкращим наставником туру став тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко. Його команда продовжує вести боротьбу за потрапляння в топ-6 чемпіонату. За підсумками туру клуб продовжує займати сьоме місце в чемпіонаті України, відстаючи від шостого "Колоса" на чотири очки.

Після 20 турів УПЛ "Шахтар" лідирує в турнірній таблиці з 53 набраними очками. На другому місці йде луганська "Зоря" з 40 очками, "Динамо" змістилося на третє з 39 очками. У "Десни" - 36 очок, у "Олександрії" - 34.

Нагадаємо, УЄФА на рік відсторонив нападника "Динамо" Артема Бесєдіна за порушення антидопінгових правил.

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