Автор голу з центра поля та тренер "зграї": УПЛ обрала найкращих у вересні

Українська Прем'єр-ліга назвала імена найкращих гравця та тренера першого місяця осені. Ними стали півзахисник київського "Динамо" Володимир Бражко та наставник житомирського "Полісся" Імад Ашур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
22-річний хавбек "біло-синіх" набрав у голосуванні 39,6% голосів. Він обійшов двох представників "Полісся" – Олександра Назаренка (32,3%) та Олексія Гуцуляка (19,6%), а також півзахисника "Шахтаря" Артема Бондаренка (8,5%).
Упродовж вересня Бражко зіграв 5 матчів в УПЛ, у яких його команда здобула чотири перемоги та одну гру завершила нічиєю. А сам півзахисник відзначився фантастичним голом практично з центра поля у ворота "Лівого Берега".
Ашур у опитуванні на найкращого тренера набрав 41,6% голосів. Наставник житомирського клубу випередив Олександра Шовковського з "Динамо" (35,6%), Руслана Ротаня з "Олександрії" (17,8%) та Сергія Шищенка з "Оболоні" (5%).
"Полісся" під керівництвом Ашура впродовж вересня перемогло "Верес" (2:1) і "Карпати" (3:1), а також зіграло внічию з ЛНЗ (1:1). Житомирський клуб йде в таблиці УПЛ на другому місці, відстаючи на два очки від "Динамо".
Вересневе опитування – друге, яке організувала УПЛ у поточному сезоні. Лауреатами серпня стали вінгер "Полісся" Назаренко та тренер "Олександрії" Ротань.
Раніше "Динамо" розкрило подробиці травм лідерів команди.
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