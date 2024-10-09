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Автор гола с центра поля и тренер "стаи": УПЛ выбрала лучших в сентябре

Фото: Имад Ашур (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Андрей Костенко

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера первого месяца осени. Ими стали полузащитник киевского "Динамо" Владимир Бражко и наставник житомирского "Полесья" Имад Ашур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

22-летний хавбек "бело-синих" набрал в голосовании 39,6% голосов. Он обошел двух представителей "Полесья" – Александра Назаренко (32,3%) и Алексея Гуцуляка (19,6%), а также полузащитника "Шахтера" Артема Бондаренко (8,5%).

В течение сентября Бражко сыграл 5 матчей в УПЛ, в которых его команда одержала четыре победы и одну игру завершила ничьей. А сам полузащитник отличился фантастическим голом практически с центра поля в ворота "Левого Берега".

Ашур в опросе на лучшего тренера набрал 41,6% голосов. Наставник житомирского клуба опередил Александра Шовковского из "Динамо" (35,6%), Руслана Ротаня из "Александрии" (17,8%) и Сергея Шищенко из "Оболони" (5%).

"Полесье" под руководством Ашура в течение сентября победило "Верес" (2:1) и "Карпаты" (3:1), а также сыграло вничью с ЛНЗ (1:1). Житомирский клуб идет в таблице УПЛ на втором месте, отставая на два очка от "Динамо".

Сентябрьский опрос – второй, организованный УПЛ в текущем сезоне. Лауреатами августа стали вингер "Полесья" Назаренко и тренер "Александрии" Ротань.

Ранее "Динамо" раскрыло подробности травм лидеров команды.

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