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Автопроизводитель BMW заявил об отзыве 1,6 млн автомобилей в Европе и Азии

Новости » Происшествия    23.10.2018 - 14:44
Иллюстративное фото (pixabay.com/DarkoStojanovic)
Иллюстративное фото (pixabay.com/DarkoStojanovic)

По итогам расследования будет отозвано около 1,6 млн автомобилей, которые были произведены с 2010 по 2017 год

Немецкий автопроизводитель BMW заявил об отзыве 1,6 млн автомобилей из-за возможных проблем с системой отвода газов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Deutsche Welle.

Указано, что изначальный объем включал более 100 тыс. машин, проданных в Южной Корее, и более 300 тыс. в Западной Европе. Однако, по итогам расследования, всего будет отозвано около 1,6 млн автомобилей, которые были произведены с 2010 по 2017 год. При этом конкретные модели не называются.

Отмечается, что причиной отзыва стала неисправность в системе отвода газов, где утечка охлаждающей жидкости под воздействием высоких температур может привести к возгоранию. Концерн за год получил около 40 сообщений о проблемах.

Напомним, в начале августа автопроизводитель BMW AG заявил об отзыве около 324 тысяч автомобилей с дизельными двигателями с европейского рынка из-за возможной неисправности модуля рециркуляции отработанных газов. Отмечается, что в редких случаях неисправность может привести к возгоранию. Отзыв является добровольным.

Как писало РБК-Украина ранее, в мае немецкий автопроизводитель BMW отозвал еще 312 тысяч автомобилей в Британии из-за возможности нарушения электропитания во время езды. Отзыв касается моделей 1 Series, 3 Series, Z4 и X1, произведенных в период с марта 2007 года по август 2011 года.

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