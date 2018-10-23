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Автовиробник BMW заявив про відкликання 1,6 млн автомобілів у Європі і Азії

Новини » Надзвичайні події    23.10.2018 - 14:44
Ілюстративне фото (pixabay.com/DarkoStojanovic)
Ілюстративне фото (pixabay.com/DarkoStojanovic)

За підсумками розслідування буде відкликано близько 1,6 млн автомобілів, які були вироблені з 2010 по 2017 рік

Німецький автовиробник BMW заявив про відкликання 1,6 млн автомобілів через можливі проблем з системою відводу газів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

Зазначено, що початковий обсяг включав понад 100 тис. машин, проданих у Південній Кореї, і більш 300 тис. у Західній Європі. Однак, за підсумками розслідування, всього буде відкликано близько 1,6 млн автомобілів, які були вироблені з 2010 по 2017 рік. При цьому конкретні моделі не називаються.

Відзначається, що причиною відкликання стала несправність у системі відводу газів, де витік охолоджуючої рідини під впливом високих температур може призвести до займання. Концерн за рік отримав близько 40 повідомлень про проблеми.

Нагадаємо, на початку серпня автовиробник BMW AG заявив про відкликання близько 324 тисяч автомобілів з дизельними двигунами з європейського ринку через можливу несправність модуля рециркуляції відпрацьованих газів. Відзначається, що в окремих випадках несправність може стати причиною пожежі. Відгук є добровільним.

Як писало РБК-Україна раніше, в травні німецький автовиробник BMW відкликав ще 312 тисяч автомобілів у Британії через можливість порушення електроживлення під час їзди. Відкликання стосується моделей 1 Series, 3 Series, Z4 і X1, вироблених у період з березня 2007 року по серпень 2011 року.

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