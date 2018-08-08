BMW отзывает 324 тысячи дизельных автомобилей в Европе

Компания отзывает авто из-за возможной неисправности модуля рециркуляции отработанных газов

Немецкий автопроизводитель BMW AG отозвет около 324 тысяч автомобилей с дизельными двигателями с европейского рынка из-за возможной неисправности модуля рециркуляции отработанных газов. Об этом сказано в пресс-релизе компании, передает Delfi.lv.

Отмечается, что в редких случаях неисправность может привести к возгоранию. Отзыв является добровольным.

Указано, что он касается автомобилей с 3-й по 7-ю серию и внедорожников X3-X6 с четырехцилиндровыми дизельными двигателями, которые были произведены с апреля 2015 года по сентябрь, и машин с шестицилиндровыми двигателями, выпущенных с июля 2012 по июнь 2015 года.

Добавим, что акции BMW подешевели на 0,3% в начале торгов в среду, а с начала года капитализация компании уменьшилась на 3,7%, до 54,32 млрд евро.

Напомним, в мае РБК-Украина сообщало, что немецкий автопроизводитель BMW отзывает еще 312 тысяч автомобилей в Британии из-за возможности нарушения электропитания во время езды. Отзыв касается моделей 1 Series, 3 Series, Z4 и X1, произведенных в период с марта 2007 года по август 2011 года.