Автоприціл та 309 км/год: в Україні створили швидкісний дрон проти "Шахедів"

Українська компанія "Генерал Черешня" успішно завершила випробування та готовність до серійного виробництва зенітного дрона під назвою Bullet.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виробника дронів.
Як зазначає виробник, дрон було розроблено для знищення російських "Шахедів". Безпілотник може розганятися до швидкості у 309 км/год. Зокрема, на оприлюдненому відео видно, як дрон досягає цього показника.
Дрон Bullet було створено у тісній співпраці з підрозділами оборони у надзвичайно короткі терміни - зараз він готується до серійного виробництва.
За словами розробників, через високі швидкості атаки в конструкції поєднано продумані аеродинамічні рішення та спеціальне програмне забезпечення, що забезпечує швидку реакцію в тактичних умовах.
Одна з версій зенітного дрона оснащена системою донаведення, яка знижує залежність від навичок оператора та підвищує ефективність застосування. Крім того, Bullet планують постачати в денному та нічному виконанні.
Шахеди (Shahed-131/136) - це іранські барражуючі БПЛА-камікадзе, які Росія масово застосовує для ударів по Україні. Вони мають дальність до 1 000+ км, летять на малій висоті зі швидкістю приблизно 150-190 км/год, орієнтуються завдяки GPS/ГЛОНАСС і оснащені бойовою частиною вагою 20–50 кг.
Корпус виготовлений із композитів і деревини, що ускладнює виявлення радарами, а двигун із характерним "мопедним" звуком робить їх повільними, але дешевими та ефективними в роях. Основне призначення - ураження енергоінфраструктури, військових об’єктів та психологічний тиск, коли кількість дронів виснажує ППО, змушуючи витрачати дорогі ракети на дешеві цілі.
Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.
Також ми писали, що європейський виробник Thales розробив компактну міні-ракету з боєголовкою-"дробом". Її вже застосовують в Україні для боротьби з ударними дронами типу "Шахед".