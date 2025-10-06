ua en ru
Нова зброя проти "Шахедів": що відомо про міні-ракету Thales, якою Україна збиває дрони

Понеділок 06 жовтня 2025 22:28
Нова зброя проти "Шахедів": що відомо про міні-ракету Thales, якою Україна збиває дрони Ілюстративне фото: Україна застосовує нову зброю проти "Шахедів" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Європейський виробник Thales розробив компактну міні-ракету з боєголовкою-"дробом". Її вже застосовують в Україні для боротьби з ударними дронами типу "Шахед".

Про це повідомоляє РБК-Україна з посиланнчм на Business Insider.

Що відомо про ракету

За словами виробника, для компактної 70-мм ракети було розроблено нову боєголовку FZ123. Вона наповнена тисячами крихітних сталевих кульок, які розлітаються в усі боки під час вибуху майже кілограмового заряду.

Зазначається, що зона ураження під час вибуху складає до 25 метрів в діаметрі - цього достатньо, аби знищити безпілотник. Зокрема, ці кульки можуть вразити дрон і на більшій відстані, адже ракета діє за принципом дробовика. Максимальна дальність самої ракети з такою боєголовкою складає до 3 км.
Нова зброя проти &quot;Шахедів&quot;: що відомо про міні-ракету Thales, якою Україна збиває дрони

Як заявив директор Thales Belgium з транспортних засобів та тактичних систем Томаса Коліне, новинку вже "розгортають" в Україні, і наразі попит з боку Києва перевищує виробничі потужності компанії.

"Добра новина для нас полягає в тому, що якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені", - сказав Коліне, відмовившись озвучити масштаби поставок.

Яка вартість ракет

Представник компанії Thales не розкрив вартість зенітних міні-ракет, які вже постачаються в Україну. Він зазначив, що ці ракети дорожчі за українські дрони, які застосовують для знищення «Шахедів», однак суттєво дешевші за стандартні зенітні ракети, що стоять на озброєнні західних армій.

У Thales Belgium уточнили, що навіть найдорожчі зразки їхніх міні-ракет із лазерним наведенням зазвичай коштують близько п’ятої частини ціни звичайної ракети. За даними Business Insider, найдешевші зенітні ракети AIM-7 Sparrow, які можуть запускатися з літаків F-16, мають ціну близько 125 000 доларів за одиницю.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в України вже є дрони-перехоплювачі, які можуть протистояти російським "Шахедам" із реактивними двигунами.

Війна в Україні Атака дронів
