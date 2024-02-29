Автономний статус Криму треба трансформувати, - Рефат Чубаров

Автономний статус Криму має бути трансформований. Для цього необхідно прийняти кілька відповідних законопроєктів та внести зміни до Конституції України.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Ми хочемо, щоб автономний статус Криму зберігся, але він має бути трансформований. Росіяни хочуть бути в Криму на першому місці. Ми ж після звільнення Криму хочемо урівнювання в правах всіх націй. Водночас кримськотатарському народу треба зберегтися й розвиватися", - зазначив Чубаров
Він зауважив, що до розділу Х Конституції України "Автономна Республіка Крим" є прохання внести зміни.
"Для цього ми наполягаємо на прийнятті кількох відповідних законопроєктів", - сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу
За його словами, в Конституції має бути вказано, що джерелом особливого статусу Кримської автономії є право кримськотатарського народу на самовизначення як корінного народу в Україні.
"Ніхто не має вирішувати долю Криму без кримських татар, як сталося у 2014 році", - підкреслив Чубаров.
Він зазначив, що війна, яка триває вже 10 років, зробила поняття автономії "дещо токсичним".
"Коли частина українців чує слово "автономія", то думають, що це є дорога для сепаратизму. Але ми хочемо вирішення цього питання в такий спосіб, щоб жодним чином не порушити територіальну цілісність української держави. Ми хочемо укріпити Україну в Криму", - каже Чубаров.
Водночас голова Меджлісу кримськотатарського народу зауважив, що значна частина українського суспільства підтримує автономію саме у випадку, коли йдеться про Крим.
"Я бачив цифри соціологічних досліджень. Одне з них говорить, що понад 51% українців розуміють необхідність збереження автономії в Криму на основі реалізації там прав кримськотатарського народу", - підсумував він.
Росія розпочала окупацію Криму 26 лютого 2014 року. Тоді бойовики РФ увійшли на територію півострова та почали масово захоплювати важливі стратегічні точки на території Автономної Республіки.
Через це Крим були вимушені покинути близько 50 тисяч кримських татар. Особливо активно люди почали виїжджати з півострова, коли окупанти оголосили мобілізацію до армії РФ.
Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.
Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.
Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.
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