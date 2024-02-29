Автономный статус Крыма нужно трансформировать, - Рефат Чубаров

Автономный статус Крыма должен быть трансформирован. Для этого необходимо принять несколько соответствующих законопроектов и внести изменения в Конституцию Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы хотим, чтобы автономный статус Крыма сохранился, но он должен быть трансформирован. Россияне хотят быть в Крыму на первом месте. Мы же после освобождения Крыма хотим уравнивание в правах всех наций. В то же время крымскотатарскому народу нужно сохраниться и развиваться", - отметил Чубаров

Он отметил, что в раздел Х Конституции "Автономная Республика Крым" есть просьба внести изменения.

"Для этого мы настаиваем на принятии нескольких соответствующих законопроектов", - сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа

По его словам, в Конституции должно быть указано, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине.

"Никто не должен решать судьбу Крыма без крымских татар, как это произошло в 2014 году", - подчеркнул Чубаров.

Он отметил, что продолжающаяся уже 10 лет война сделала понятие автономии "несколько токсичным".

"Когда часть украинцев слышит слово "автономия", то думают, что это дорога для сепаратизма. Но мы хотим решения этого вопроса таким образом, чтобы никоим образом не нарушить территориальную целостность украинского государства. Мы хотим укрепить Украину в Крыму", - говорит. Чубаров.

В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что значительная часть украинского общества поддерживает автономию именно в случае, когда речь идет о Крыме.

"Я видел цифры социологических исследований. Одно из них говорит, что более 51% украинцев понимают необходимость сохранения автономии в Крыму на основе реализации там прав крымскотатарского народа", - подытожил он.