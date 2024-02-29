Автономный статус Крыма нужно трансформировать, - Рефат Чубаров
Автономный статус Крыма должен быть трансформирован. Для этого необходимо принять несколько соответствующих законопроектов и внести изменения в Конституцию Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Мы хотим, чтобы автономный статус Крыма сохранился, но он должен быть трансформирован. Россияне хотят быть в Крыму на первом месте. Мы же после освобождения Крыма хотим уравнивание в правах всех наций. В то же время крымскотатарскому народу нужно сохраниться и развиваться", - отметил Чубаров
Он отметил, что в раздел Х Конституции "Автономная Республика Крым" есть просьба внести изменения.
"Для этого мы настаиваем на принятии нескольких соответствующих законопроектов", - сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа
По его словам, в Конституции должно быть указано, что источником особого статуса Крымской автономии является право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине.
"Никто не должен решать судьбу Крыма без крымских татар, как это произошло в 2014 году", - подчеркнул Чубаров.
Он отметил, что продолжающаяся уже 10 лет война сделала понятие автономии "несколько токсичным".
"Когда часть украинцев слышит слово "автономия", то думают, что это дорога для сепаратизма. Но мы хотим решения этого вопроса таким образом, чтобы никоим образом не нарушить территориальную целостность украинского государства. Мы хотим укрепить Украину в Крыму", - говорит. Чубаров.
В то же время глава Меджлиса крымскотатарского народа отметил, что значительная часть украинского общества поддерживает автономию именно в случае, когда речь идет о Крыме.
"Я видел цифры социологических исследований. Одно из них говорит, что более 51% украинцев понимают необходимость сохранения автономии в Крыму на основе реализации там прав крымскотатарского народа", - подытожил он.
Оккупация АР Крым
Россия начала оккупацию Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда боевики РФ вошли на территорию полуострова и начали массово захватывать важные стратегические точки на территории Автономной Республики.
Из-за этого Крым были вынуждены покинуть около 50 тысяч крымских татар. Особенно активно люди начали уезжать с полуострова, когда оккупанты объявили мобилизацию в армию РФ.
В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.
Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.
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