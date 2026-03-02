Автономність понад усе: як складна зима змінила вимоги українців до житла у 2026 році

Чи змінювали українці місце проживання

Попри проблеми з електро-, водо- та теплопостачанням, 83% опитаних не змінювали місце проживання взимку.

Водночас:

7% орендували житло в іншому населеному пункті;

6% тимчасово переїжджали до друзів або родичів;

4% орендували інше житло у своєму місті.

Зараз 38% респондентів живуть у власному окремому житлі, 25% - орендують самостійно, 14% - з партнером або друзями, 16% мешкають з батьками, ще 4% - у гуртожитку.

Плани на 2026 рік

Нестабільна ситуація не призвела до різкої зміни планів щодо купівлі чи продажу житла. До зими 2026 року 24% планували такі операції. Нині 20% мають намір купити житло у 2026 році, а 4% - продати.

Водночас зросла частка тих, хто відклав рішення на 1-3 роки - з 28% до 35%. Ще 40% не планують жодних дій із нерухомістю.

Як енергоситуація вплинула на рішення

Для 11% респондентів проблеми з енергопостачанням стали ключовим фактором зміни рішення щодо купівлі чи продажу житла у 2026 році. Ще 18% зазначили, що ситуація "скоріше вплинула".

Найчастіші наслідки:

33% відклали купівлю;

6% відклали продаж;

33% почали розглядати інше місто для купівлі або оренди;

28% змінили тип бажаного житла;

23% скоригували бюджет;

13% пришвидшили купівлю через страх погіршення умов;

12% почали розглядати оренду замість купівлі.

Найбільш впливовими факторами стали фінансова нестабільність (46%), відсутність опалення чи електрики (42%), психологічна втома (40%) та відчуття небезпеки у нинішньому місці проживання (34%).

Автономність - новий тренд

Головними критеріями вибору житла залишаються ціна та фінансова спроможність (74%), а також район і інфраструктура (45%).

Втім третім за популярністю фактором стала автономність - її враховують 42% респондентів. Під цим українці найчастіше розуміють:

автономне опалення (64%);

автономне водопостачання (40%);

альтернативні джерела живлення (35%).

Також важливими залишаються безпекові чинники: захищеність території (29%) та наявність укриття поблизу (24%).

Таким чином, складна зима не зупинила ринок нерухомості, але змінила акценти: українці дедалі частіше обирають житло, яке здатне забезпечити автономність та безпеку в умовах нестабільності.