Автономность превыше всего: как сложная зима изменила требования украинцев к жилью в 2026 году

Меняли ли украинцы место жительства

Несмотря на проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением, 83% опрошенных не меняли место жительства зимой.

В то же время:

7% арендовали жилье в другом населенном пункте;

6% временно переезжали к друзьям или родственникам;

4% арендовали другое жилье в своем городе.

Сейчас 38% респондентов живут в собственном отдельном жилье, 25% - арендуют самостоятельно, 14% - с партнером или друзьями, 16% живут с родителями, еще 4% - в общежитии.

Планы на 2026 год

Нестабильная ситуация не привела к резкому изменению планов по покупке или продаже жилья. До зимы 2026 года 24% планировали такие операции. Сейчас 20% намерены купить жилье в 2026 году, а 4% - продать.

В то же время выросла доля тех, кто отложил решение на 1-3 года - с 28% до 35%. Еще 40% не планируют никаких действий с недвижимостью.

Как энергоситуация повлияла на решение

Для 11% респондентов проблемы с энергоснабжением стали ключевым фактором изменения решения о покупке или продаже жилья в 2026 году. Еще 18% отметили, что ситуация "скорее повлияла".

Самые частые последствия:

33% отложили покупку;

6% отложили продажу;

33% начали рассматривать другой город для покупки или аренды;

28% изменили тип желаемого жилья;

23% скорректировали бюджет;

13% ускорили покупку из-за страха ухудшения условий;

12% начали рассматривать аренду вместо покупки.

Наиболее влиятельными факторами стали финансовая нестабильность (46%), отсутствие отопления или электричества (42%), психологическая усталость (40%) и ощущение опасности в нынешнем месте жительства (34%).

Автономность - новый тренд

Главными критериями выбора жилья остаются цена и финансовая состоятельность (74%), а также район и инфраструктура (45%).

Впрочем третьим по популярности фактором стала автономность - ее учитывают 42% респондентов. Под этим украинцы чаще всего понимают:

автономное отопление (64%);

автономное водоснабжение (40%);

альтернативные источники питания (35%).

Также важными остаются факторы безопасности: защищенность территории (29%) и наличие укрытия поблизости (24%).

Таким образом, сложная зима не остановила рынок недвижимости, но изменила акценты: украинцы все чаще выбирают жилье, которое способно обеспечить автономность и безопасность в условиях нестабильности.