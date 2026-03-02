Автономность превыше всего: как сложная зима изменила требования украинцев к жилью в 2026 году
Зима 2025-2026 годов с вызовами в энергосистеме повлияла на жилищные приоритеты украинцев. Хотя массовых переездов не произошло, все больше людей обращают внимание на автономность жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования OLX Недвижимость.
Меняли ли украинцы место жительства
Несмотря на проблемы с электро-, водо- и теплоснабжением, 83% опрошенных не меняли место жительства зимой.
В то же время:
- 7% арендовали жилье в другом населенном пункте;
- 6% временно переезжали к друзьям или родственникам;
- 4% арендовали другое жилье в своем городе.
Сейчас 38% респондентов живут в собственном отдельном жилье, 25% - арендуют самостоятельно, 14% - с партнером или друзьями, 16% живут с родителями, еще 4% - в общежитии.
Планы на 2026 год
Нестабильная ситуация не привела к резкому изменению планов по покупке или продаже жилья. До зимы 2026 года 24% планировали такие операции. Сейчас 20% намерены купить жилье в 2026 году, а 4% - продать.
В то же время выросла доля тех, кто отложил решение на 1-3 года - с 28% до 35%. Еще 40% не планируют никаких действий с недвижимостью.
Как энергоситуация повлияла на решение
Для 11% респондентов проблемы с энергоснабжением стали ключевым фактором изменения решения о покупке или продаже жилья в 2026 году. Еще 18% отметили, что ситуация "скорее повлияла".
Самые частые последствия:
- 33% отложили покупку;
- 6% отложили продажу;
- 33% начали рассматривать другой город для покупки или аренды;
- 28% изменили тип желаемого жилья;
- 23% скорректировали бюджет;
- 13% ускорили покупку из-за страха ухудшения условий;
- 12% начали рассматривать аренду вместо покупки.
Наиболее влиятельными факторами стали финансовая нестабильность (46%), отсутствие отопления или электричества (42%), психологическая усталость (40%) и ощущение опасности в нынешнем месте жительства (34%).
Автономность - новый тренд
Главными критериями выбора жилья остаются цена и финансовая состоятельность (74%), а также район и инфраструктура (45%).
Впрочем третьим по популярности фактором стала автономность - ее учитывают 42% респондентов. Под этим украинцы чаще всего понимают:
- автономное отопление (64%);
- автономное водоснабжение (40%);
- альтернативные источники питания (35%).
Также важными остаются факторы безопасности: защищенность территории (29%) и наличие укрытия поблизости (24%).
Таким образом, сложная зима не остановила рынок недвижимости, но изменила акценты: украинцы все чаще выбирают жилье, которое способно обеспечить автономность и безопасность в условиях нестабильности.
Напомним, в начале февраля 2026 года в Украине резко выросли цены на жилье на вторичном рынке, больше всего - в Ровно и Одессе, где однокомнатные квартиры подорожали на 25-26%. В сегменте двухкомнатных наибольший скачок зафиксировали в Тернополе (+35%), тогда как Киев сохраняет лидерство по стоимости - до 110 тыс. долларов за "двушку". В то же время Харьков, несмотря на рост, остается самым дешевым среди крупных городов.
РБК-Украина также писало, что рынок недвижимости Киева демонстрирует устойчивость несмотря на перебои со светом и водой: в наиболее пострадавших районах аренда не подешевела, а в других даже выросла на 3-8%. Владельцы не снижают цены, зато рынок "замер" - количество новых сделок сократилось.