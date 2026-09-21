Працюватиме цілий день без розетки: розкрито ємність батареї Galaxy S27

Samsung помітно збільшить ємність батарей у флагманах Galaxy S27 Ultra та S27 Pro. Сертифікаційні записи китайського регулятора 3C вказують, що це може стати найбільшим оновленням акумуляторів у серії Galaxy S з часу Galaxy S20.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на GSMArena .

Що відомо?

Galaxy S27 Ultra може отримати акумулятор приблизно на 5700 мА·год - це на 14 відсотків більше, ніж у нинішнього Galaxy S26 Ultra з батареєю на 5000 мА·год.

Документи також вказують на акумулятор Galaxy S27 Pro ємністю близько 5200 мА·год, тоді як у попередника цей показник становить 5000 мА·год

Крім того, попередні витоки вказують на збереження підтримки дротової зарядки на 60 Вт для обох нових пристроїв.

Технологічний контекст

Попри те, що інформація ґрунтується на базах даних регуляторів, а не на офіційному пресрелізі Samsung, профільні експерти вважають ці цифри цілком реальними.

Компанія поступово впроваджує кремній-вуглецеву (silicon-carbon) технологію акумуляторів - рішення, яке вже довела свою ефективність у складних пристроях на кшталт серії Galaxy Fold 8.

Нові матеріали дозволяють помітно збільшити енергоємність без критичного збільшення товщини чи ваги корпусу.

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Деталі майбутнього релізу

Зазначимо, що Samsung готує Galaxy S27 з новим флагманським чипом Snapdragon, а підтвердження цьому вже з’явилося у внутрішніх документах Qualcomm.

Станом на зараз зареєстровано 3 окремі варіанти проєкту, які розробляються паралельно під кодовою назвою чипсета SM8975:

SS_SM8975_GS27_AP - збірка, призначена для Азійсько-Тихоокеанського регіону.

SS_SM8975_GS27_KOR - спеціальна версія пристрою для домашнього ринку Південної Кореї.

SS_SM8975_GS27_VZW - модифікація, створена під вимоги американського мобільного оператора Verizon.

Усі 3 проєктні записи прив'язані до пакета дистрибуції програмного забезпечення під назвою "Snapdragon_Premium_High_2026".

Повноцінна презентація флагманської серії Galaxy S27 очікується незабаром.