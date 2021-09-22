Автомобиль Шефира обстреляли пулями, которые изготовили в Венгрии, - МВД

По словам Енина, автомобиль Шефира был обстрелян пулями венгерского производства 7,62 калибра. Правоохранители пытаются установить, каким образом патроны могли попасть на территорию Украины.

"Это калибр 7,62. Такие патроны не выпускают на территории Украины, производства Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", - заявил первый замглавы МВД.

Енин добавил, что неизвестный осуществлял одиночные выстрелы. Всего правоохранители изъяли около 20 гильз.

"Нами изъято около 20 гильз. 12 пуль поразили автомобиль, 2 пули изъяли из тела потерпевшего. Хотел бы обратить внимание на то, что пулями пронизано фактически все тело автомобиля... Мы уже подтвердили факт, что стрельба происходила одиночными выстрелами", - отметил чиновник.