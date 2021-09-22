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Автомобиль Шефира не был бронированным, он не пользовался охраной, - Геращенко

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Киев, Среда 22 сентября 2021 13:21
Автомобиль Шефира не был бронированным, он не пользовался охраной, - Геращенко
Автор: Мария Кучерявец

Автомобиль первого помощника президента, который сегодня обстреляли под Киевом, был не бронирован. Кроме того, Шефир не пользовался охраной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заместителя главы МВД Антона Геращенко.

"Автомобиль Сергея Шефира не был бронирован. Он не пользовался ни одной охраной", - написал Геращенко.

ДОПОВНЕНО Сьогодні, біля 10 години ранку, неподалік від селища Лесники була обстріляна машина першого помічника...

Posted by Антон Геращенко on Wednesday, September 22, 2021

Напомним, что в деле о покушении на Сергея Шефира рассматриваются несколько версий.

Добавим, что президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложили о покушении на его помощника, его публичную реакцию обещают в ближайшее время.

Все остальные подробности инцидента собрано в материале РБК-Украина.

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Сергей Шефир Офис президента
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