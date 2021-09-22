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Автівка Шефіра не була броньована, він не користувався охороною, - Геращенко

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Киев, Середа 22 вересня 2021 13:21
Автівка Шефіра не була броньована, він не користувався охороною, - Геращенко Фото:
Автор: Марія Кучерявець

Автівка першого помічника президента, яку сьогодні обстріляли під Києвом, не була броньована. Крім того, Шефір не користувався охороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням радника голови МВС Антона Геращенко.

"Автомобіль Сергія Шефіра не був броньований. Він не користувався жодною охороною", - написав Геращенко.

ДОПОВНЕНО Сьогодні, біля 10 години ранку, неподалік від селища Лесники була обстріляна машина першого помічника...

Posted by Антон Геращенко on Wednesday, September 22, 2021

Нагадаємо, що в справі про замах на Сергія Шефіра розглядаються кілька версій.

Додамо, що президенту України Володимиру Зеленському вже доповіли про замах на його помічника, його публічну реакцію обіцяють найближчим часом.

Всі інші подробиці інциденту зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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