Автомобіль рабина Херсону атакував дрон: оприлюднене відео наслідків

Ударний дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона та Херсонської області Йосефа-Іцхака Вольфа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднану єврейську общину України в Telegram.
У салоні транспортного засобу перебували сам рабин і члени його родини.
На щастя, всі залишилися неушкодженими. Машина зазнала серйозних пошкоджень спереду.
Співробітники Нацполіції прибули на місце події за кілька хвилин і почали розслідування інциденту.
Нагадаємо, у червні 2023 року головний рабин України Моше Асман потрапив під російський обстріл у Херсоні.
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