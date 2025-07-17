Автомобіль рабина Херсону атакував дрон: оприлюднене відео наслідків

У салоні транспортного засобу перебували сам рабин і члени його родини.

На щастя, всі залишилися неушкодженими. Машина зазнала серйозних пошкоджень спереду.

Співробітники Нацполіції прибули на місце події за кілька хвилин і почали розслідування інциденту.

Нагадаємо, у червні 2023 року головний рабин України Моше Асман потрапив під російський обстріл у Херсоні.