Автомобиль раввина Херсона атаковал дрон: обнародовано видео последствий

В салоне транспортного средства находились сам раввин и члены его семьи.

К счастью, все остались невредимыми. Машина получила серьезные повреждения в передней части.

Сотрудники Нацполиции прибыли на место происшествия через несколько минут и начали расследование инцидента.

Напомним, в июне 2023 года главный раввин Украины Моше Асман попал под российский обстрел в Херсоне.