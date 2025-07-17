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Автомобиль раввина Херсона атаковал дрон: обнародовано видео последствий

Фото: вражеский ударный беспилотник ударил автомобиль еврейского раввина (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Ударный дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области Йосефа-Ицхака Вольфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины в Telegram.

В салоне транспортного средства находились сам раввин и члены его семьи.

К счастью, все остались невредимыми. Машина получила серьезные повреждения в передней части.

Сотрудники Нацполиции прибыли на место происшествия через несколько минут и начали расследование инцидента.

Напомним, в июне 2023 года главный раввин Украины Моше Асман попал под российский обстрел в Херсоне.

Дроновые атаки РФ

Российские террористы продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе "Шахед" и наносить ущерб инфраструктуре.

В ночь на 16 июля россияне атаковали Винницу и повредили завод польской компании Barlinek.

Также захватчики ударили дронами по Харькову и уничтожили уникальные декорации харьковского театра "Арабески".

Утром 17 июля, агрессор ударил дронами по Кривому Рогу. В результате атаки вспыхнул пожар, ранена местная жительница.

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Атака дронов