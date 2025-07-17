Ранковий удар по Кривому Рогу: на місці влучання виникла пожежа, є поранена (фото)

Російські війська сьогодні зранку, 17 липня, атакували дронами Кривий Ріг Дніпропетровської області. В результаті виникла пожежа, є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС та Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ударів безпілотниками, рятувальники загасили. За даними ДСНС, на місці удару працювали психологи.

"У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці", - зазначив Лисак.

Удар РФ по Україні 17 липня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 17 липня, війська РФ атакували Україну дронами з кількох напрямків.

Так, близько півночі пролунали вибухи у Дніпрі та місті Самар через атаку російських дронів. У місті спалахнули пожежі, зазнали пошкоджень підприємства та є постраждалі серед цивільних жителів.

За даними ОВА, в обласному центрі загинула одна людина, ще 5 людей постраждали. Чоловіки 35, 37, 40 і 52 років госпіталізовані. Троє з них - у важкому стані. 70-річний потерпілий лікується вдома. Окрім того, у місті виникло одразу декілька пожеж, обстрілом пошкоджені підприємства.

За даними ЗСУ, удари наносились з трьох напрямків. Протиповітряною обороною збито 36 ворожих дронів на півночі та сході країни. Крім того, 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені. Також зафіксовано влучання 23 безпілотників у 5 локаціях.

Також сьогодні зранку ворог наніс серію дронових ударів по Черкаській області поблизу Канева та по Кривому Рогу.

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