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Автомобіль рабина Херсону атакував дрон: що відомо про наслідки

Четвер 17 липня 2025 23:21
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Автомобіль рабина Херсону атакував дрон: що відомо про наслідки Фото: ворожий ударний безпілотник вдарив автомобіль єврейського рабина (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Ударний дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона та Херсонської області Йосефа-Іцхака Вольфа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднану єврейську общину України в Telegram.

У салоні транспортного засобу перебували сам рабин і члени його родини.

На щастя, всі залишилися неушкодженими. Машина зазнала серйозних пошкоджень спереду.

Співробітники Нацполіції прибули на місце події за кілька хвилин і почали розслідування інциденту.

Нагадаємо, у червні 2023 року головний рабин України Моше Асман потрапив під російський обстріл у Херсоні.

Дронові атаки РФ

Російські терористи продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе "Шахед" і завдавати шкоди інфраструктурі.

В ніч на 16 липня росіяни атакували Вінницю та пошкодили завод польської компанії Barlinek.

Також загарбники вдарили дронами по Харкову і знищили унікальні декорації харківського театру "Арабески".

Вранці 17 липня, агресор вдарив дронами по Кривому Рогу. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, поранено місцеву жительку.

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