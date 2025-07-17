Автомобиль раввина Херсона атаковал дрон: обнародовано видео последствий
Ударный дрон атаковал автомобиль главного раввина Херсона и Херсонской области Йосефа-Ицхака Вольфа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенную еврейскую общину Украины в Telegram.
В салоне транспортного средства находились сам раввин и члены его семьи.
К счастью, все остались невредимыми. Машина получила серьезные повреждения в передней части.
Сотрудники Нацполиции прибыли на место происшествия через несколько минут и начали расследование инцидента.
Напомним, в июне 2023 года главный раввин Украины Моше Асман попал под российский обстрел в Херсоне.
Дроновые атаки РФ
Российские террористы продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе "Шахед" и наносить ущерб инфраструктуре.
В ночь на 16 июля россияне атаковали Винницу и повредили завод польской компании Barlinek.
Также захватчики ударили дронами по Харькову и уничтожили уникальные декорации харьковского театра "Арабески".
Утром 17 июля, агрессор ударил дронами по Кривому Рогу. В результате атаки вспыхнул пожар, ранена местная жительница.
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