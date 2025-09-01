Автомобіль протаранив ворота Генконсульства Росії в Сіднеї, поранено поліцейського

Автомобіль проїхав через ворота, виїхав на траву біля будівлі консульства і зупинився біля флагштока, на якому висить триколор.

У своєму повідомленні поліцейські Нового Південного Уельсу зазначили, що їх викликали на Фуллертон-стріт через авто, яке незаконно припаркувалося на під'їзній доріжці до консульства.

Співробітники поліцейського управління спробували поговорити з водієм, однак він почав рух і в'їхав на своєму автомобілі у ворота.

В результаті події один поліцейський отримав травму руки і був госпіталізований.

39-річний чоловік заарештований, він співпрацює зі слідством.