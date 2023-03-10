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Автомобіль наїхав на вибухівку під Бериславом: є жертви та поранені

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Херсонська область, П'ятниця 10 березня 2023 13:40
Автомобіль наїхав на вибухівку під Бериславом: є жертви та поранені Ілюстративне фото: автомобіль наїхав на вибухівку під Бериславом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У селі Іщенка Великоолександрівської громади автомобіль підірвався на вибухівці. Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"На вибухівку натрапив автомобіль, це сталося у полі. Постраждалих четверо - двоє з них загинули, ще двоє - дістали поранення. Чоловіка та жінку у важкому стані доправили до лікарні. У обох діагностували мінно-вибухову травму, численні опіки та перелами. Медики борються за їх життя", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що такі трагічні випадки свідчать про те, що люди часто нехтують забороною пересуватися не розмінованими територіями.

Підкреслюється, що поля, лісосмуги, узбіччя доріг та пустирі залишаються зонами підвищеної небезпеки. Якщо ж ви виявили підозрілий предмет - слід негайно відійти на значну відстань та повідомити про знахідку рятувальників або правоохоронців.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області чоловік підірвався на протипіхотній міні "Пелюстка" на власному подвір'ї.

Раніше в Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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