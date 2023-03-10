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Автомобиль наехал на взрывчатку под Бериславом: есть жертвы и раненые

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Херсонская область, Пятница 10 марта 2023 13:40
Автомобиль наехал на взрывчатку под Бериславом: есть жертвы и раненые Иллюстративное фото: автомобиль наехал на взрывчатку под Бериславом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В селе Ищенка Великоалександровской общины автомобиль подорвался на взрывчатке. В результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"На взрывчатку наткнулся автомобиль, это произошло в поле. Пострадавших четверо - двое из них погибли, еще двое - получили ранения. Мужчину и женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У обоих диагностировали минно-взрывную травму, многочисленные ожоги и переломы. Медики борются за их жизнь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие трагические случаи свидетельствуют о том, что люди часто пренебрегают запретом передвигаться по не разминированным территориям.

Подчеркивается, что поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри остаются зонами повышенной опасности. Если вы обнаружили подозрительный предмет - следует немедленно отойти на значительное расстояние и сообщить о находке спасателей или правоохранителей.

Напомним, недавно в Харьковской области мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток" на собственном дворе.

Ранее в Херсонской области трактор наткнулся на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

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