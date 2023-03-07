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У Харківській області чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї

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Харківська область, Вівторок 07 березня 2023 18:26
У Харківській області чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї Фото: у Харківській області чоловік підірвався на міні на власному подвір'ї (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У селі Сніжківка Ізюмського району місцевий 63-річний мешканець на власному подвір'ї підірвався на російській протипіхотній міні "Пелюстка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні, близько 16:00, у селі Сніжківка Ізюмського району місцевий 63-річний мешканець на власному подвір'ї наступив на російську протипіхотну міну "Пелюстка", - написав Синєгубов.

Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкове поранення та був госпіталізований у стані середньої тяжкості.

"Вкотре закликаю усіх бути максимально уважними та обережними, адже на деокупованих територіях ворог залишив дуже багато мін та інших вибухонебезпечних предметів. У разі виявлення підозрілого предмета не торкайтесь його", - наголосив глава ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що під час виконання польових робіт у селі Зелений Гай Херсонської області трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Також раніше ми писали, що 6 березня у Миколаївській області зафіксували три випадки, коли цивільні підірвались на мінах.

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