Автоматники ходять по квартирах мелітопольців: примушують голосувати "правильно"

Озброєні люди разом з так званими "членами виборчих комісій" ходять по квартирах місцевих жителів тимчасового окупованого Мелітополя Запорізької області та примушують голосувати на псевдореферендумі про входження до складу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.
Він зазначив, що "члени виборчкомів" разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців о 8:00.
"Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують, в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - написав Федоров.
Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники запланували на 23-27 вересня.
Жителям Луганської області росіяни забороняють залишати свої населені пункти під час так званого псевдореферендуму.
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