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Автоматники ходять по квартирах мелітопольців: примушують голосувати "правильно"

Фото: автоматники ходять по квартирах мелітопольців і змушують голосувати на псевдореферендумі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Озброєні люди разом з так званими "членами виборчих комісій" ходять по квартирах місцевих жителів тимчасового окупованого Мелітополя Запорізької області та примушують голосувати на псевдореферендумі про входження до складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Він зазначив, що "члени виборчкомів" разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців о 8:00.

"Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують, в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку", - написав Федоров.

Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники запланували на 23-27 вересня.

Жителям Луганської області росіяни забороняють залишати свої населені пункти під час так званого псевдореферендуму.

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МелітопольРеферендум