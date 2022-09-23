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У "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму", - Гайдай

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Луганськ, П'ятниця 23 вересня 2022 11:41
У "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму", - Гайдай Фото: у "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

Жителям Луганської області окупанти забороняють залишати свої населені пункти під час так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Заборонено залишати міста, працюєш – змусять на роботі, сидиш удома – прийдуть військові: на Луганщині окупанти намагаються підвищити явку під час неволевиявлення", - написав він.

Зокрема, у Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу житла для примушення брати участь у так званому "референдумі".

За словами Гайдая, ще минулого тижня ватажок ЛНР заявляв, що республіка не готова до голосування через ситуацію з безпекою.

"Пізніше, коли кількість точкових вогневих поразок збільшилася, а харківський фронт наблизився, безглузді кремлівські режисери вже вирішили спробувати зробити постановку", - зазначив голова Луганської ОВА.

Також він розповів, що росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".

Наприклад, у Біловодську на одному з підприємств начальник оголосив усім співробітникам, що явка є обов'язковою. Хто не братиме участі в "голосуванні", того автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до "МДБ ЛНР".

Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники та колаборанти запланували на 23-27 вересня.

В Офісі президента назвали псевдоголосування на захоплених територіях пропагандистськими шоу Росії для проведення мобілізації.

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