У "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму", - Гайдай

Жителям Луганської області окупанти забороняють залишати свої населені пункти під час так званого "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Заборонено залишати міста, працюєш – змусять на роботі, сидиш удома – прийдуть військові: на Луганщині окупанти намагаються підвищити явку під час неволевиявлення", - написав він.

Зокрема, у Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу житла для примушення брати участь у так званому "референдумі".

За словами Гайдая, ще минулого тижня ватажок ЛНР заявляв, що республіка не готова до голосування через ситуацію з безпекою.

"Пізніше, коли кількість точкових вогневих поразок збільшилася, а харківський фронт наблизився, безглузді кремлівські режисери вже вирішили спробувати зробити постановку", - зазначив голова Луганської ОВА.

Також він розповів, що росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".