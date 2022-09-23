У "ЛНР" окупанти забороняють громадянам залишати міста під час "референдуму", - Гайдай
Жителям Луганської області окупанти забороняють залишати свої населені пункти під час так званого "референдуму".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Заборонено залишати міста, працюєш – змусять на роботі, сидиш удома – прийдуть військові: на Луганщині окупанти намагаються підвищити явку під час неволевиявлення", - написав він.
Зокрема, у Старобільську окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу житла для примушення брати участь у так званому "референдумі".
За словами Гайдая, ще минулого тижня ватажок ЛНР заявляв, що республіка не готова до голосування через ситуацію з безпекою.
"Пізніше, коли кількість точкових вогневих поразок збільшилася, а харківський фронт наблизився, безглузді кремлівські режисери вже вирішили спробувати зробити постановку", - зазначив голова Луганської ОВА.
Також він розповів, що росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про "активну участь місцевих мешканців у голосуванні".
Наприклад, у Біловодську на одному з підприємств начальник оголосив усім співробітникам, що явка є обов'язковою. Хто не братиме участі в "голосуванні", того автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з'явиться, передадуть до "МДБ ЛНР".
Нагадаємо, що "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники та колаборанти запланували на 23-27 вересня.
В Офісі президента назвали псевдоголосування на захоплених територіях пропагандистськими шоу Росії для проведення мобілізації.
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