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Автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев: заставляют голосовать "правильно"

Фото: автоматчики ходят по квартирам мелитопольцев и заставляют голосовать на псевдореферендуме (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные люди вместе с так называемыми "членами избирательных комиссий" ходят по квартирам местных жителей временного оккупированного Мелитополя Запорожской области и заставляют голосовать на псевдореферендуме о вхождении в состав РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что "члены избиркомов" вместе с автоматчиками отправились по домам местных жителей в 8:00.

"Массово фиксируются случаи, когда автоматчики стучат в дверь, заходят в квартиры и требуют подготовить паспорта. Напуганным местным жителям подсказывают, в каком месте бюллетеня правильно поставить отметку", - написал Федоров.

Напомним, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей захватчики запланировали на 23-27 сентября.

Жителям Луганской области россияне запрещают покидать свои населенные пункты во время так называемого псевдореферендума.

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МелитопольРеферендум