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Автоматизували послугу. В "Дії" можна отримати витяг про несудимість

Фото: в "Дії" можна отримати витяг про несудимість (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дії" з'явилась нова корисна функція. Відтепер в застосунку можна отримати витяг про несудимість, який щорічно отримує близько 1 млн людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністра Михайла Федорова.

"Витяг про несудимість потрібен у багатьох ситуаціях - від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі", - пише Федоров.

Послугу було повністю автоматизовано, завдяки чому більше не треба вводити дані вручну, оскільки інформацію підтягуватиметься відповідно від того, що зберігається в реєстрах.

"Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде Push-сповіщення. Зможете оцінити якість послуги", - додає віцепрем'єр-міністра.

Зокрема, перед тим як скористатись послугою - важливо оновити застосунок до останньої версії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в "Дії" нещодавно з'явилась можливість підписувати європейські документи "Дія.Підписом-EU".

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