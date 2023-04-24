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Автоматизировали услугу. В "Дия" можно получить справку о несудимости

Фото: в "Дия" можно получить справку о несудимости (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дия" появилась новая полезная функция. Отныне в приложении можно получить справку о несудимости, которую ежегодно получает около 1 млн человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Выписка о несудимости нужна во многих ситуациях - от принятия на работу до участия в тендере или учете в военкомате", - пишет Федоров.

Услуга была полностью автоматизирована, благодаря чему больше не нужно вводить данные вручную, поскольку информация будет подтягиваться в соответствии с хранящейся в реестрах.

"Через 5 минут после получения выписки вам поступит Push-уведомление. Сможете оценить качество услуги", - добавляет вице-премьер-министра.

В частности, перед тем как воспользоваться услугой, важно обновить приложение до последней версии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что у "Дия" недавно появилась возможность подписывать европейские документы "Дия.Подписью-EU".

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Михаил ФедоровДия Сити