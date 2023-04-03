В "Дії" з'явився електронний підпис для європейський документів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

"Наближаємося до цифрового безвізу з ЄС. Тепер зможете підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU, який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. А отже, країни ЄС зможуть перевірити накладений підпис і впевнитись, що документ підписали саме ви. Долучайтеся до бета-тесту", - пише Федоров.

Щоб отримати доступ до можливості, необхідно оновити "Дію" до останньої версії. Після цього застосунок автоматично створить два варіанти підпису:

за українським стандартом (ДСТУ)

за міжнародним (ECDSA).

"Процес не змінився. Один клік очима, біометрія обличчя звіряється з біометрією в реєстрі - і ви укладаєте онлайн-контракт з іноземними партнерами, підписуєте заяву тощо", - додає Федоров.

Під час бета-тесту використати Дія.Підписом-EU можна на двох платформах: